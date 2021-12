Nuovo scostamento di bilancio e piano anti-rincari nell’agenda del governo

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilnon ha fatto in tempo a incassare alla Camera il sì definitivo alla legge die a spedire a Bruxelles la richiesta per ottenere la seconda rata di fondi europei da 24,1 miliardi del Pnrr che già erano partite le richieste dei partiti per ampliare diil deficit. I 36,5 miliardi della manovra non bastano ad affrontare le nuove emergenze, tra restrizioni e caro energia, e quindi ci si deve preparare a undi. I Cinque stelle hanno presentato su questo un ordine del giorno approvato da tutta la maggioranza. «Dobbiamo subito rimetterci al lavoro per assicurare ristori e aiuti alle categorie colpite dalle nuove limitazioni legate alla crescita dei contagi Covid. Inoltre occorre intervenire disu fronte del caro ...

Accolto dal governo quello del M5s che chiede undi bilancio per finanziare altri ristori per le categorie colpite dalla pandemia. Un altro odg dei grillini chiede di "reintrodurre ...Cronaca - Gli auguri di fine anno del Presidente M5s Giuseppe Conte in diretta Facebook: "nel 2022 subito nuovo scostamento di bilancio per ristori. Il Governo faccia la sua .... Il Presidente M5s con ...Doveva essere la legge di Bilancio che accompagnava la vigorosa ripartenza dell'economia italiana. Ma se le prospettive per la crescita del prodotto interno lordo sono ancora buone, molte ...