Nuovo decreto Covid: quarantena corta, autoisolamento e test, Ffp2 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cosa cambia da subito Alcune delle nuove regole, previste dal decreto, entrano in vigore da subito con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dopo la firma di Mattarella, come la stretta sulle ... Leggi su theitaliantimes (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cosa cambia da subito Alcune delle nuove regole, previste dal, entrano in vigore da subito con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dopo la firma di Mattarella, come la stretta sulle ...

Advertising

GiovaQuez : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene #COVID19 - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - VerdeGiuseppe4 : RT @petunianelsole: E’ uscito il decreto varato ieri in Cdm. Indecifrabile. Perché ormai ogni nuovo dl che esce e’ una giungla di revisioni… - Nocenera : #capodanno2022 si presenta un po' come i giorni di #quarantena da osservare secondo il nuovo decreto, un'incognita -