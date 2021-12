Nuovo amore per Diletta Leotta: infuria il flirt! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutta una nuova storia per Diletta Leotta che chiude il 2021 con una novità pazzesca: la giornalista di DAZN sembra si sia finalmente dimenticata del suo ex, l'attore turco Can Yaman per aprire il suo cuore a qualcun altro. Il gossip infuria sul web ed alcune fonti riportano la notizia della bella giornalista insieme ad un bellissimo modello. Vediamo di chi si tratta. Nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, Verissimo, Diletta Leotta ha parlato della sua storia con l’attore e modello turco Can Yaman, di quali siano state le dinamiche che non hanno permesso alla relazione di andare avanti: "Se l'inizio è stato esplosivo, qualcosa di così incredibile da essere andato oltre qualsiasi confine che fino a quel momento avevate raggiunto, allora saprà resistere alle avversità. Se è tutto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutta una nuova storia perche chiude il 2021 con una novità pazzesca: la giornalista di DAZN sembra si sia finalmente dimenticata del suo ex, l'attore turco Can Yaman per aprire il suo cuore a qualcun altro. Il gossipsul web ed alcune fonti riportano la notizia della bella giornalista insieme ad un bellissimo modello. Vediamo di chi si tratta. Nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, Verissimo,ha parlato della sua storia con l’attore e modello turco Can Yaman, di quali siano state le dinamiche che non hanno permesso alla relazione di andare avanti: "Se l'inizio è stato esplosivo, qualcosa di così incredibile da essere andato oltre qualsiasi confine che fino a quel momento avevate raggiunto, allora saprà resistere alle avversità. Se è tutto ...

Advertising

deliux9 : Che il 2022 sia l’anno dei disillusi. Quelli che hanno perso la fiducia nell’amore, nella famiglia, nel lavoro, nel… - adrianabastagai : @MauroLeonardi3 Per Michele, per Paola scomparsa questo dicembre e per gli altri cari defunti, per i figli in vita… - PasPier1 : RT @enzobianchi7: Amiche/i è cosa buona contare i giorni della propria vita ma senza nostalgie del passato senza rimpiangere nulla vivendo… - Bernascolo93 : RT @DamianoGavino: Stasera, davanti ad un piatto di tortell…ah no, scusate, guardando i fuochi d’artificio in cielo accoglierò il nuovo ann… - tuseilmioniente : RT @DamianoGavino: Stasera, davanti ad un piatto di tortell…ah no, scusate, guardando i fuochi d’artificio in cielo accoglierò il nuovo ann… -