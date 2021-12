Nuove regole quarantena: in caso di contatto diversa per vaccinati e non (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nuove regole quarantena: insieme ad un’ampia e ulteriore estensione dell’obbligo di munirsi del Super Green pass a partire da gennaio 2022 cambiano anche le disposizioni da osservare sul periodo di isolamento in caso di contatto stretto con un positivo a seconda che sia vaccinati o meno. Nuove regole quarantena: nessun isolamento per i vaccinati Nuove regole quarantena: oltre a un’ampia e ulteriore estensione dell’obbligo di munirsi del Super Green pass a partire dal 10 gennaio, il Governo Draghi ha previsto una modifica delle disposizioni in merito al periodo di isolamento da osservare a seguito di contatto stretto con un ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 31 dicembre 2021): insieme ad un’ampia e ulteriore estensione dell’obbligo di munirsi del Super Green pass a partire da gennaio 2022 cambiano anche le disposizioni da osservare sul periodo di isolamento indistretto con un positivo a seconda che siao meno.: nessun isolamento per i: oltre a un’ampia e ulteriore estensione dell’obbligo di munirsi del Super Green pass a partire dal 10 gennaio, il Governo Draghi ha previsto una modifica delle disposizioni in merito al periodo di isolamento da osservare a seguito distretto con un ...

Advertising

stanzaselvaggia : Gli italiani sono piombati in un gorgo burocratico-sanitario. Un gorgo del quale forse il premier Draghi, nella sua… - NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - petergomezblog : Nuove regole, quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. Obbligo di Super green pass su t… - pvsassone : RT @ASampierdarena: norma sull’autosorveglianza asintomatici e le nuove regole per uscire dalla quarantena: 'Non so di nuovo che dirle… è u… - amorofra : RT @noitre32: Lo sapete vero, che con le nuove regole è l'inizio della fine del governicchio? L'arrampicata sugli specchi con il sapone ?? R… -