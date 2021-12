Nuove misure Covid per la scuola, in corso riunione tra Regioni, Bianchi e Speranza (Di venerdì 31 dicembre 2021) In corso - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - una riunione chiesta dalle Regioni con i ministri della Pubblica Istruzione Bianchi e della Salute Speranza, alla quale partecipa il governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Al centro le misure di contrasto al Covid in vista della riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 dicembre 2021) In- secondo quanto si apprende da fonti qualificate - unachiesta dallecon i ministri della Pubblica Istruzionee della Salute, alla quale partecipa il governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delleMassimiliano Fedriga. Al centro ledi contrasto alin vista della riapertura delle scuole. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Le nuove misure costituiscono un CONFINO arbitrario per gli abitanti delle isole non muniti di #Supergreenpass. È u… - borghi_claudio : Anche questa volta come la scorsa non chiedetemi cosa penso delle nuove assurde restrizioni. Io ero contrario sin d… - elio_vito : A che ora non c'è la conferenza stampa di Draghi per illustrare le nuove misure contenute nel decreto? ?? - iltrumpo : Governo, tra le nuove misure anticovid ci sarebbe la creazione di un ministero della transizione all’altro mondo. #Covid_19 #Covid - ugoarrigo : RT @elio_vito: A che ora non c'è la conferenza stampa di Draghi per illustrare le nuove misure contenute nel decreto? ?? -