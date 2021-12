(Di venerdì 31 dicembre 2021) ROMA – “. Nelilantigienico rapido, secondo le caratteristiche dettate dal Ministero, è valido sia per accertare la positività che per certificare il termine del contagio. Ilsudel”. Lo annuncia su Telegram il governatore laziale Nicola Zingaretti. Sempre Zingaretti, in un altro post, spiega che ieri sono stati approvati in Giunta i progetti del PNRR Sanità: “La stagione dei tagli è finita. Ora 550 milioni di investimenti per costruire la sanità del futuro: nuove tecnologie, servizi sul territorio, telemedicina. Andiamo avanti, 2022 anno del riscatto”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

RegioneLazio : #COVID19: Nuova Ordinanza della Regione Lazio: modalità di definizione dei casi positivi, modalità di tracciamento… - nzingaretti : Nuova ordinanza. Nel #Lazio il test antigenico rapido, secondo le caratteristiche dettate dal Ministero, è valido s… - GiovaQuez : Nuova ordinanza in Toscana, il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al #COVID19 s… - Lopinionista : Nuova ordinanza nel Lazio, test molecolare necessario solo su richiesta del medico - francesconuccio : Bbuo' bberè ca' mo' muore pulcinella? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ordinanza

La Sicilia sarà in zona gialla da lunedì 3 gennaio. Lo prevede ladel ministro della Salute Roberto Speranza, con cui si certificano i cambi di colore in 4 regioni. Oltre alla Sicilia, passano in zona gialla anche Lombardia, Piemonte e Lazio: in ...A confermarlo, oltre ai dati del monitoraggio dell'ISS a cui seguirà l'del Ministero ... ha aggiunto Fontana ribadendo che l'arma per superare anche questarecrudescenza rimane la ...Festeggiamenti in “silenzio" in Sardegna, con i sindaci che da Cagliari a Olbia hanno firmato ordinanze per salutare l’inizio del nuovo anno evitando però assembramenti e mala movida. A Cagliari, seco ...Con l’Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 in materia di igiene e sanità pubblica, che recepisce le recentissime normative del Governo, sono state introdotte nuo ...