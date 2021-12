Non solo Insigne e Belotti: il Toronto vuole un altro bomber della Serie A (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Toronto non sta seguendo solo Insigne e Belotti, ma anche Mattia Destro del Genoa. Il contratto dell’attaccante scadrà il prossimo giugno. Con l’arrivo di gennaio i giri del motore del calciomercato stanno aumentando in maniera esponenziale. Il primo colpo in Italia è stato siglato dalla Fiorentina con l’acquisto di Ikoné dal Lille. Se le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilnon sta seguendo, ma anche Mattia Destro del Genoa. Il contratto dell’attaccante scadrà il prossimo giugno. Con l’arrivo di gennaio i giri del motore del calciomercato stanno aumentando in maniera esponenziale. Il primo colpo in Italia è stato siglato dalla Fiorentina con l’acquisto di Ikoné dal Lille. Se le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

