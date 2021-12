“Non siamo vostri nemici”, la lettera ai no vax del primario di rianimazione a Vicenza (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una lettera scritta all’indomani dell’ennesimo assurdo decesso in ospedale, dove un 48enne di origini veneziane – Alessandro Moles – aveva rifiutato fino all’ultimo le cure nonostante la sua grave infezione polmonare provocata dal Covid. A scriverla è Vinicio Danzi, medico e primario dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, lo stesso nosocomio in cui martedì sera si è spento il no vax veneto. Parole che vogliono ricucire quello strappo provocato da chi ha deciso – per mera ideologia – di non seguire la scienza, con effetti nefasti. I più gravi e irreparabili. Vinicio Danzi, la lettera del primario di Vicenza ai no vax che rifiutano le cure Nella lettera di Vinicio Danzi – primario di rianimazione del San Bortolo di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Unascritta all’indomani dell’ennesimo assurdo decesso in ospedale, dove un 48enne di origini veneziane – Alessandro Moles – aveva rifiutato fino all’ultimo le cure nonostante la sua grave infezione polmonare provocata dal Covid. A scriverla è Vinicio Danzi, medico edell’Ospedale San Bortolo di, lo stesso nosocomio in cui martedì sera si è spento il no vax veneto. Parole che vogliono ricucire quello strappo provocato da chi ha deciso – per mera ideologia – di non seguire la scienza, con effetti nefasti. I più gravi e irreparabili. Vinicio Danzi, ladeldiai no vax che rifiutano le cure Nelladi Vinicio Danzi –didel San Bortolo di ...

