No Time To Die: Daniel Craig rompe il silenzio sul finale del film (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per la prima volta, Daniel Craig ha commentato la fine di No Time to Die, pellicola che segna la sua ultima apparizione nei panni della superspia James Bond. Per la prima volta dall'uscita di No Time to Die, Daniel Craig ha parlato del suo controverso finale. No Time to Die, 25° film della popolare saga su James Bond, è anche l'ultima incursione del divo nel ruolo. In attesa di conoscere il nome del nuovo interprete di Bond, Daniel Craig ha celebrato il suo addio al franchise con un enorme successo di critica e pubblico, visto che No Time to Die ha incassato quasi 775 milioni di dollari in tutto il mondo. La discussione si concentra però sul finale del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per la prima volta,ha commentato la fine di Noto Die, pellicola che segna la sua ultima apparizione nei panni della superspia James Bond. Per la prima volta dall'uscita di Noto Die,ha parlato del suo controverso. Noto Die, 25°della popolare saga su James Bond, è anche l'ultima incursione del divo nel ruolo. In attesa di conoscere il nome del nuovo interprete di Bond,ha celebrato il suo addio al franchise con un enorme successo di critica e pubblico, visto che Noto Die ha incassato quasi 775 milioni di dollari in tutto il mondo. La discussione si concentra però suldel ...

Advertising

LED0MAS : ma che sgravo vedere no time to die a capodanno con i miei cioè inizio l’anno col botto proprio IL MIO - _Zimbo91 : Quest’anno ho visto 87 film per la prima volta. Questa è la top10 dei migliori (elencati in ordine alfabetico): Am… - joshstifter : Skyfall No Time to Die Casino Quantum Spectre - Keearee : @whatshername_s Comunque il mio piano è solamente migliorato -nuova stagione di Cobra Kai -acquisto del bluray di N… - GiordanoCaputo : #NoTimeToDie è in home video e per #DanielCraig è l'ultimo valzer con #007: -