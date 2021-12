No al voto a distanza sul Quirinale. Ceccanti: "Alla Camera Covid non esiste" (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Perché dovremmo preoccuparci per l’elezione del presidente della Repubblica? Sarà un voto in presenza, come tutti gli altri” e “basterà seguire le regole di sempre: mascherina, igiene delle mani, green pass di base”. Lo dice il questore della Camera Gregorio Fontana al Corriere della sera. “Al momento le regole dicono questo, se di qui a 20 giorni il Governo le cambierà ci adegueremo”, spiega il deputato di Forza Italia che sulla richiesta del voto a distanza chiarisce: “In due anni non l’abbiamo mai fatto, anche quando i vaccini erano un miraggio. L’importante è minimizzare il rischio. Ceccanti propose all’inizio il voto da casa, ora vuol passare dAlla propria Camera Alla Camera di rappresentanza. Ma no, c’è una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Perché dovremmo preoccuparci per l’elezione del presidente della Repubblica? Sarà unin presenza, come tutti gli altri” e “basterà seguire le regole di sempre: mascherina, igiene delle mani, green pass di base”. Lo dice il questore dellaGregorio Fontana al Corriere della sera. “Al momento le regole dicono questo, se di qui a 20 giorni il Governo le cambierà ci adegueremo”, spiega il deputato di Forza Italia che sulla richiesta delchiarisce: “In due anni non l’abbiamo mai fatto, anche quando i vaccini erano un miraggio. L’importante è minimizzare il rischio.propose all’inizio ilda casa, ora vuol passare dpropriadi rappresentanza. Ma no, c’è una ...

Advertising

HuffPostItalia : No al voto a distanza sul Quirinale. Ceccanti: 'Alla Camera Covid non esiste' - LaFionda2020 : @AlbertoBagnai @ditoeluna Mai votato Lega e mai la voterò. Non sono qui a mettere in ballo un singolo insignificant… - Testament73 : RT @Musso___: Infatti ceccanti che vuole? Il voto a distanza ?? Ovviamente, visto che così toglie al #Duce la carta della elezione plebiscit… - DejaLaNuit : Se oggi #Draghi si sottoponesse a un giudizio di voto reale finirebbe a pezzi. La luna di miele con l'opinione pubb… - giulianol : RT @Musso___: Infatti ceccanti che vuole? Il voto a distanza ?? Ovviamente, visto che così toglie al #Duce la carta della elezione plebiscit… -