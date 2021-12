Niente Coppa d’Africa per Osimhen: non c’è tra i convocati (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Coppa d’Africa è ormai alle porte, mancano davvero pochi giorni al suo inizio: la competizione, infatti, è in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Tre sono i calciatori del Napoli che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali, ossia: Koulibaly (per il Senegal), Anguissa (per il Camerun) e Ounas (per l’Algeria). Avete letto bene: tra i convocati manca il nome di Osimhen, il centravanti nigeriano salterà in via ufficiale la competizione internazionale africana. La Federcalcio nigeriana, attraverso i propri canali, ha pubblicato il nuovo elenco dei convocati e tra questi manca proprio il numero 9 azzurro, che quindi non parteciperà al torneo. Victor Osimhen quindi salterà ufficialmente la Coppa d’Africa. L’ex ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laè ormai alle porte, mancano davvero pochi giorni al suo inizio: la competizione, infatti, è in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Tre sono i calciatori del Napoli che sono statidalle rispettive Nazionali, ossia: Koulibaly (per il Senegal), Anguissa (per il Camerun) e Ounas (per l’Algeria). Avete letto bene: tra imanca il nome di, il centravanti nigeriano salterà in via ufficiale la competizione internazionale africana. La Federcalcio nigeriana, attraverso i propri canali, ha pubblicato il nuovo elenco deie tra questi manca proprio il numero 9 azzurro, che quindi non parteciperà al torneo. Victorquindi salterà ufficialmente la. L’ex ...

