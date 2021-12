Niccolò Ciatti, scarcerato il ceceno che lo ha ucciso. Sconcertante decisione in Procura, se questa è giustizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è più giustizia, qua siamo alla pièce di uno Ionesco impazzito apparecchiata in un'aula di tribunale. questa è la storia disperatamente insulsa di uno studente di Scandicci di appena 21 anni assassinato nel parcheggio di una discoteca, così, senza un perché, in una notte spagnola senza luna. Ed è pure la storia del suo carnefice, un lottatore ceceno di 26 anni - una bestia che nulla ha d'umano oggi consegnato ai libri di storia da un'incredibile decisione della Corte d'Appello di Roma. Rassoul Bissoultanov, al crepuscolo del 12 agosto 2017 a Lloret de Mar, in Costa Brava, aveva ammazzato a calci Niccolò Ciatti per il solo gusto di picchiare, di ascoltane le grida, di schiantarne ossa sull'asfalto. Immortalato dalle telecamere mentre si puliva le sneakers sulla tempia del ragazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è più, qua siamo alla pièce di uno Ionesco impazzito apparecchiata in un'aula di tribunale.è la storia disperatamente insulsa di uno studente di Scandicci di appena 21 anni assassinato nel parcheggio di una discoteca, così, senza un perché, in una notte spagnola senza luna. Ed è pure la storia del suo carnefice, un lottatoredi 26 anni - una bestia che nulla ha d'umano oggi consegnato ai libri di storia da un'incredibiledella Corte d'Appello di Roma. Rassoul Bissoultanov, al crepuscolo del 12 agosto 2017 a Lloret de Mar, in Costa Brava, aveva ammazzato a calciper il solo gusto di picchiare, di ascoltane le grida, di schiantarne ossa sull'asfalto. Immortalato dalle telecamere mentre si puliva le sneakers sulla tempia del ragazzo ...

