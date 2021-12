Niccolò Ciatti, la ministra Cartabia chiama il padre del 22enne ucciso dopo la scarcerazione di uno dei presunti assassini (Di venerdì 31 dicembre 2021) dopo la scarcerazione di uno dei presunti assassini del figlio, Luigi Ciatti aveva annunciato che avrebbe scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri, come riportano alcune testate tra cui la Repubblica e La Nazione, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiamato l’uomo: “Vi sono vicina, e voglio dirvi che ho chiesto ai miei uffici di esaminare tutto quello che è accaduto per capire cosa si può fare. Ovviamente nel pieno rispetto della magistratura”. Niccolò Ciatti, 22 anni, fu pestato a morte l’11 agosto 2017 in una discoteca di Llorrt de Mar in Spagna. Il 29 dicembre, per un vizio di procedura, uno dei presunti assassini, arrestato ed estradato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021)ladi uno deidel figlio, Luigiaveva annunciato che avrebbe scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri, come riportano alcune testate tra cui la Repubblica e La Nazione, ladella Giustizia, Marta, hato l’uomo: “Vi sono vicina, e voglio dirvi che ho chiesto ai miei uffici di esaminare tutto quello che è accaduto per capire cosa si può fare. Ovviamente nel pieno rispetto della magistratura”., 22 anni, fu pestato a morte l’11 agosto 2017 in una discoteca di Llorrt de Mar in Spagna. Il 29 dicembre, per un vizio di procedura, uno dei, arrestato ed estradato dalla ...

