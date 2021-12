Nel 2021 in Italia sono sbarcati 67mila migranti, quasi il doppio rispetto l'anno precedente (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - Nel 2021 sono 67.040 i migranti sbarcati sulle coste Italiane, poco meno del doppio rispetto ai 34.154 dell'anno scorso. Dall'1 gennaio al 27 dicembre, i minori stranieri non accompagnati sbarcati sono stati 9.478, a fronte dei 4.687 dell'intero 2020. E' quanto emerge dall'aggiornamento (alle 8 di stamane) del cruscotto statistico pubblicato online dal Viminale. Con riferimento alla nazionalità dichiarata al momento dell'arrivo, i migranti risultano originari di: Tunisia (23%) Egitto (12%) Bangladesh (12%) Iran (6%) Costa d'Avorio (6%) Iraq (4%) Guinea (4%) Eritrea (4%) Siria (3%) Marocco (3%) Al 15 dicembre scorso, i migranti in accoglienza ... Leggi su agi (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - Nel67.040 isulle costene, poco meno delai 34.154 dell'scorso. Dall'1 gennaio al 27 dicembre, i minori stranieri non accompagnatistati 9.478, a fronte dei 4.687 dell'intero 2020. E' quanto emerge dall'aggiornamento (alle 8 di stamane) del cruscotto statistico pubblicato online dal Viminale. Con riferimento alla nazionalità dichiarata al momento dell'arrivo, irisultano originari di: Tunisia (23%) Egitto (12%) Bangladesh (12%) Iran (6%) Costa d'Avorio (6%) Iraq (4%) Guinea (4%) Eritrea (4%) Siria (3%) Marocco (3%) Al 15 dicembre scorso, iin accoglienza ...

Advertising

Inter : ?? | 104 GOL Ecco tutti i 104 gol segnati nel 2021 in @SerieA... Buona visione interisti ?? - Agenzia_Ansa : Il Sudafrica ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel nume… - marcotravaglio : Nel Paese di Sottosopra non deve discolparsi chi vuole al Quirinale un puttaniere pregiudicato che ha frodato il su… - roxannerusella : RT @itboysanii: assurdo se penso che esistono persone che non hanno stannato i txt e gli ateez nemmeno nel 2021 - alexroma64 : -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Paolo Calissano, si indaga per omicidio colposo. "Era morto da giorni", disposta l'autopsia Una mossa volta a chiarire le cause del smorte del volto noto della fiction che nel 2005 era stato coinvolto in una drammatica vicenda di droga: una donna brasiliana, Ana Lucia Bandeira Bezerra, era ...

√ 1971 - 2021: 50 anni di 'At Fillmore East' della Allman Brothers Band Ed è subito blues, è subito slide guitar, è subito Duane in "Statesboro blues" : la sua iniziazione, il suo debito di riconoscenza, il suo genere che si espande nel locale e che poi trascina i suoi ...

Quelli che…la scuola nel 2021 Panorama 2022: si riparte da Alpha. Mettere al mondo una nuova Generazione. Sono in un limbo tra il “quasi dare alla luce” e il “dare alla luce”, tra il noto e l’ignoto, la paura e la gioia. Tra la fine di questo anno e l’inizio del 2022.

2022, appunti di navigazione Tra poche ore entreremo nel 2022 e solo a pensarci faccio un bel respiro profondo. Gli ultimi due anni sono stati un mare in burrasca.

Una mossa volta a chiarire le cause del smorte del volto noto della fiction che2005 era stato coinvolto in una drammatica vicenda di droga: una donna brasiliana, Ana Lucia Bandeira Bezerra, era ...Ed è subito blues, è subito slide guitar, è subito Duane in "Statesboro blues" : la sua iniziazione, il suo debito di riconoscenza, il suo genere che si espandelocale e che poi trascina i suoi ...Sono in un limbo tra il “quasi dare alla luce” e il “dare alla luce”, tra il noto e l’ignoto, la paura e la gioia. Tra la fine di questo anno e l’inizio del 2022.Tra poche ore entreremo nel 2022 e solo a pensarci faccio un bel respiro profondo. Gli ultimi due anni sono stati un mare in burrasca.