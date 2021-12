NBA | le migliori triple di Stephen Curry VIDEO

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli ultimi giorni del 2021 hanno visto un nuovo record frantumarsi, in NBA., trascinatore dei Golden State Warriors, di cui è il miglior realizzatore di sempre, nonché tra igiocatori di sempre, nella partita contro i Denver Nuggets ha raggiunto e superato quota 3.000in carriera. Una soglia più psicologica che altro, visto che il record precedente di Ray Allen, fermo a 2.973, era già stato ampiamente superato. Un traguardo che gratifica ancora di più quello che viene considerato il miglior tiratore della storia, il quale, a 33 anni, ha ancora davanti a sé una carriera potenzialmente molto lunga. A partire dai primi incontri del 2022, quali altri obiettivi riuscirà a raggiungere? In attesa di scoprire, partita dopo partita, la risposta, ecco il...

L'è da sempre la massima espressione dello spettacolo applicato al basket, e anche la stagione ... Ecco quindi una raccolta di alcune delle giocate di questa prima parte di stagione, nel ... Un grande attestato di stima nei suoi confronti: anche se Golden State è partita forte ed è una delle squadre, non ci sono dubbi che Klay meriti da subito un posto in quintetto. Perché ... I Celtics vogliono voltare pagina dopo la prestazione terribile contro i Clippers (4/42 da tre punti) ma in generale dopo aver perso tre gare di fila e otto delle ultime 11. Al TD Garden ... Sorpresa al Barclays Center con il successo di Philadelphia. Giannis da applausi, i Bucks ingranano la quinta. Washington ritrova Beal e batte Cleveland.