NBA 2021 2022 | i migliori punti della stagione finora VIDEO

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’NBA è da sempre la massima espressione dello spettacolo applicato al basket, e anche lanon sta deludendo. Con circa tre mesi di partite alle spalle, siamo arrivati quasi a metàregular season; le stelle d’oltreoceano non si fermano nemmeno durante le feste, e ci tengono compagnia nel passaggio tra il nuovo e il vecchio anno, continuando a farci emozionare. Ad esempio, LeBron James, contro Brooklyn, ha ufficialmente sorpassato il compianto e indimenticabile Kobe Bryant come numero disegnati nel giorno di Natale (422, record assoluto, contro i 395 di Kobe, entrambi in 16 partite), mentre Stephen Curry, nonostante la sconfitta contro Denver, ha raggiunto e superato quota 3000 triple. Ma non solo i “soliti” grandi nomi: questasta mettendo in ...

Advertising

retrolukas79 : Tweet di fine 2021: il mio giocatore #NBA di sempre è Tom Gugliotta. Ecco l’ho detto! #Timberwolves - _Sport_Calcio_ : 'Go home, KD' ??? Rondo va ai Cavs ?? Becky Hammon lascia l'NBA ?? Klay Thompson è tornato ?? Mobley da impazzire ??… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 'Go home, KD' ??? Rondo va ai Cavs ?? Becky Hammon lascia l'NBA ?? Klay Thompson è tornato ?? Mobley da impazzire ?? #Eurospo… - _Sport_Calcio_ : Embiid e il solito Antetokounmpo protagonisti della notte NBA ???????? #EurosportBASKET | #NBA75… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Embiid e il solito Antetokounmpo protagonisti della notte NBA ???????? #EurosportBASKET | #NBA75 -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

Con la disperata necessità di un playmaker dopo aver perso per il resto della stagione Ricky Rubio, che si è rotto il legamento crociato di un ginocchio, Cleveland ha completato uno scambio coi Lakers ...La stellaa ottobre era stata messa fuori squadra dai Brooklyn Nets per essersi rifiutato di vaccinarsi (la legislazione di New York impone l'obbligo di vaccinazione per accedere a determinati ...Come spesso avvenuto negli ultimi anni, al draft le franchigie NBA chiameranno soprattutto freshman o sophmore perchè ormai tutti cercano di accaparrarsi ...Analizziamo l'anno appena trascorso anche per quanto riguarda il basket, con i protagonisti di Serie A, Eurolega ed NBA ...