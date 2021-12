NBA 2021 2022 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutto pronto per l’inizio della stagione regolare NBAche avrà inizio ufficialmente nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre con il confronto tra i Milwaukee Bucks e i Brooklyin Nets. Canale di riferimento su Sky Sport è Sky Sport NBA ma potrete seguire le partite non solo in tv ma anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, oltre che, dietro abbonamento, su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Pronti a vivere una stagione di emozioni? Finalmente si parte, con il ritorno alla normalità a partire da mercoledì 20 ottobre. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUEEst Brooklyn Nets 23-10Chicago Bulls 21-10Milwaukee Bucks 24-13Cleveland Cavaliers ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

Stando a quanto riportato da ESPN, i Cavaliers hanno messo nel mirino Rajon Rondo - attualmente fuori a causa del contagio da Covid e in isolamento come previsto dal protocollo - come giocatore da ...Grande battaglia sotto canestro e storie tese nel finale tra Joel Embiid (34 punti) e Kevin Durant (33 punti), nel successo in trasferta dei Sixers a Brooklyn. Sono 33 anche quelli realizzati da ...Delle quattro partite in programma nella notte italiana di NBA si sono disputate solamente le tre gare dell’01:00, mentre il match delle 03:30 tra Denver e Golden State è stato rinviato all’ultimo per ...Ritorna Bradley Beal nelle file dei Wizards per l'arrivo di Cleveland nella capitale. Si comincia con un primo tempo "corri e tira" delle due squadre decisamente offensivo (91 ...