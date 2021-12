Napoli, ora è ufficiale: Osimhen deve rinunciare alla Coppa d’Africa – FOTO (Di venerdì 31 dicembre 2021) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non prenderà parte alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria: fuori dalla lista dei convocati Victor Osimhen escluso ufficialmente dalla Coppa d’Africa. L’attaccante del Napoli non è infatti stato incluso nella lista dei convocati della Nigeria per la manifestazione che partirà a breve. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nigeria Super Eagles (@ng supereagles) Al suo posto convocato Henry Onyekuru. Una decisione probabilmente favorita dalla volontà dello stesso giocatore, che avrebbe voluto evitare liti a distanza tra i partenopei e la Federazione nigeriana. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Victor, attaccante del, non prenderà partecon la sua Nigeria: fuori dlista dei convocati Victorescluso ufficialmente d. L’attaccante delnon è infatti stato incluso nella lista dei convocati della Nigeria per la manifestazione che partirà a breve. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nigeria Super Eagles (@ng supereagles) Al suo posto convocato Henry Onyekuru. Una decisione probabilmente favorita dvolontà dello stesso giocatore, che avrebbe voluto evitare liti a distanza tra i partenopei e la Federazione nigeriana. L'articolo proviene da ...

