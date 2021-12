Napoli-Insigne | è addio | ultima offerta ADL non sufficiente | avrebbe già accettato il Toronto

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il futuro di Lorenzosarà lontano da. È questo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sul capitano azzurro, il qualegiàl’dele quindi si trasferirà all’estero per continuare la sua avventura calcistica. Sono mesi che l’agente del calciatore è in contatto con il presidente azzurro. La posizione di quest’ultimo, L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, INSIGNE E FABIAN RUIZ NEGATIVI AL COVID-19. SARANNO DISPONIBILI PER IL MATCH CON LA JUVEN… - capuanogio : Ho appena scoperto che negli ultimi anni #Insigne ha giocato gratis per il #Napoli. Al massimo gli davano dei rimbo… - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - enrick81 : @napoliforever89 @alessio_gaudino @famigliasimpson @AgoCannella @MaielloInside @OltreTv @CIAfra73 @misterf_tweets… - LorenzoPuliga : RT @CorSport: #Insigne al #Toronto, c'è l'accordo: presto la firma -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

C'è invece chi, come, sta pensando di salutare l'Italia e andare a giocare in Canada. '... A me dispiacerebbe perché con la squadra che sta allestendo il, potrebbe togliersi delle grandi ...Mg Reggio Emilia 01/12/2021 - campionato di calcio serie A / Sassuolo -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: LorenzoSecondo quanto scrive Tuttosport, ilchiede 20 ...Un addio molto sofferto per Insigne che da capitano deve lasciare quindi la città che l'ha fatto diventare grande.Il futuro di Lorenzo Insigne verso una svolta, in Canada, nel Toronto. Questa è, tra le notizie, una delle più riportate dai quotidiani sportivi. Quando potrebbe andar via il capitano del Napoli? L’ed ...