Napoli, il sindaco Manfredi firma l'ordinanza anti Capodanno: "Niente fuochi d'artificio" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vietato sparare i fuochi di artificio a Napoli a Capodanno 2022. Il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi nella giornata di ieri ha firmato l'ordinanza con cui vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio dalle ore 16 di oggi 31 dicembre fino a mezzanotte di sabato 1 gennaio 2022 mentre per chi viola l'ordinanza sono previste multe fino a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

