Napoli, i positivi restano tre, tutti negativi i tamponi effettuati ieri

Buone notizie in casa Napoli. I tamponi effettuati ieri sono tutti negativi, sia per quanto riguarda i calciatori che per i membri dello staff. Al momento, i positivi, in squadra, restano tre: Osimhen, Lozano ed Elmas. Il club comunica su Twitter, che chi ha effettuato i tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall'estero, effettuerà il test nei prossimi giorni. tutti negativi al Covid-19 calciatori e staff che hanno effettuato tamponi molecolari nella giornata di ieri. Chi avesse effettuato tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall'estero, effettuerà il test nei prossimi giorni. #ForzaNapoliSempre

