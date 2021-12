Napoli, “dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia in posa mentre fanno il saluto romano” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Braccio teso e una bandiera italiana. Come riporta La Repubblica nelle pagine di cronaca di Napoli erano circa trenta gli uomini, tra dirigenti, candidati e militanti di Fratelli d’Italia, riuniti per la celebrazione del 40esimo anniversario del Movimento sociale italiano che cade il 26 dicembre. E così ieri 30 dicembre sono stati immortalati mentre fanno il saluto romano. Nell’immagine, come scrive Repubblica, si riconoscono tra gli altri il componente della direzione nazionale di Fdi e candidato alle ultime elezioni comunali, Luigi Rispoli, e Alfredo Catapano, anche lui candidato con il partito guidato da Giorgia Meloni. i Tra i presenti pure l’ex consigliere regionale Pietro Diodato coinvolto in una lite con un altro consigliere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Braccio teso e una bandiera italiana. Come riporta La Repubblica nelle pagine di cronaca dierano circa trenta gli uomini, tra, candidati edi, riuniti per la celebrazione del 40esimo anniversario del Movimento sociale italiano che cade il 26 dicembre. E così ieri 30 dicembre sono stati immortalatiil. Nell’immagine, come scrive Repubblica, si riconoscono tra gli altri il componente della direzione nazionale di Fdi e candidato alle ultime elezioni comunali, Luigi Rispoli, e Alfredo Catapano, anche lui candidato con il partito guidato da Giorgia Meloni. i Tra i presenti pure l’ex consigliere regionale Pietro Diodato coinvolto in una lite con un altro consigliere, ...

