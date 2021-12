Napoli, buone notizie: tutti negativi. Nuovi test per chi arriva dall'estero (Di venerdì 31 dicembre 2021) Napoli - Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Dopo le positività di Victor Osimhen ed Eljif Elmas , gli azzurri hanno effettuato un nuovo giro di tamponi che, per fortuna, ha dato l'esito ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 31 dicembre 2021)- Ilpuò tirare un sospiro di sollievo. Dopo le positività di Victor Osimhen ed Eljif Elmas , gli azzurri hanno effettuato un nuovo giro di tamponi che, per fortuna, ha dato l'esito ...

Advertising

luigidimaio : Che bello questo viaggio a #Napoli! Una perla del Sud che tutto il mondo ci invidia, raccontata in tutta la sua imm… - sportli26181512 : #Napoli, buone notizie: tutti negativi. Nuovi test per chi arriva dall'estero: Dopo le positività di Osimhen ed Elm… - gilnar76 : Buone notizie per Spalletti: c’è la notizia sui tamponi #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - NapoliCalciogol : Napoli, si torna sul terreno di gioco: due buone notizie per Spalletti in attesa dei tamponi - StreetNews24 : Buone notizie per Spalletti che avrà a disposizione due calciatori importanti come il capitano Insigne e Fabian Rui… -