Mourinho chiude l’anno distribuendo (a sorpresa) generi alimentari alla Caritas di Roma (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha chiuso l’anno alla Caritas di via Marsala, nei pressi della stazione Termini, a Roma. Si è presentato in sede senza avvertire nessuno ed ha distribuito generi di prima necessità per la cena di stasera e per i prossimi giorni: zucchero, pasta, carne in scatola. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il tecnico si è fermato per circa un’ora, chiacchierando con i presenti e prestandosi anche a qualche scatto. Poi, su Instagram, ha ringraziato la Caritas per il lavoro svolto ed ha ammonito tutti: non fingete di non sapere che c’è chi ha bisogno di voi. «Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà. Esistono sempre persone che hanno bisogno di te e hanno bisogno di tutti noi. Grazie ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’allenatore della Roma, José, ha chiusodi via Marsala, nei pressi della stazione Termini, a Roma. Si è presentato in sede senza avvertire nessuno ed ha distribuitodi prima necessità per la cena di stasera e per i prossimi giorni: zucchero, pasta, carne in scatola. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il tecnico si è fermato per circa un’ora, chiacchierando con i presenti e prestandosi anche a qualche scatto. Poi, su Instagram, ha ringraziato laper il lavoro svolto ed ha ammonito tutti: non fingete di non sapere che c’è chi ha bisogno di voi. «Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà. Esistono sempre persone che hanno bisogno di te e hanno bisogno di tutti noi. Grazie ...

