Morto Paolo Calissano, la scoperta della polizia in casa. I problemi dell'attore (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che Paolo Calissano, presentatore tv e attore conosciuto ed apprezzato soprattutto per il suo ruolo nella soap Vivere è stato trovato alle 23 del 30 dicembre senza vita nel suo appartamento a Balduina (Roma) dalla sua compagna che, preoccupata per non avere sue notizie, aveva avvertito la polizia. Sul corpo di Paolo Calissano non ci sono segni di violenza, e tutto nella casa sembra essere in ordine. Porta chiusa a chiave dall'interno con doppia mandata e finestre sbarrate non fanno pensare ad un furto. Stando a quanto riportato da Il Corriere, l'attore sarebbe Morto per aver ingerito un cocktail di farmaci e psicofarmaci che probabilmente ne hanno causato l'arresto cardiaco.

