Morto l’attore Paolo Calissano | il corpo rinvenuto nel suo appartamento | di cosa è morto?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato trovato privo di vita nel suodi Roma, che negli anni novanta aveva preso parte a diversi film e serie tv, come ad esempio ‘Dottoressa Gio’ e ‘Vivere’. Secondo quanto emerso all’interno dell’, che si trova nel quartiere Balduina, sono stati rivenuti diverse scatole di medicinali. Tra gli altri anche psicofarmaci cheera solito assumere. Quando gli inquirenti sono entrati nell’hanno notato che i farmaci erano presenti in diverse quantità sparsi per terra, accanto al letto e persino in cucina. A questo punto c’è il sospetto chesia deceduto a causa di un eccesso di farmaci, quindi a un’overdose. Leggi anche -> ...