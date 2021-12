Morti gli attori Renato Scarpa e Paolo Calissano Entrambi a Roma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Fu Robertino in “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi. Ma anche interprete del Mistero di Bellavista (immagine tratta da Wikipedia) di Luciano De Crescenzo, e ancora di “Un sacco bello” di Carlo Verdone. E tanti altri film, fra cui alc con Nanni Moretti, oltre ad interpretazioni per fiction. E il teatro. Renato Scarpa, attore milanese, è morto a Roma. Aveva 82 anni. A Roma è morto anche Paolo Calissano. L’attore genovese 55enne, nei decenni scorsi divenuto famoso per interpretazioni in film tv, fu poi arrestato per reati connessi all’uso di droga. Il suo corpo è stato rinvenuto in casa: secondo gli investigatori Paolo Calissano è stato ucciso da un’overdose di psicofarmaci e stupefacenti. L'articolo Morti gli attori ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 31 dicembre 2021) Fu Robertino in “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi. Ma anche interprete del Mistero di Bellavista (immagine tratta da Wikipedia) di Luciano De Crescenzo, e ancora di “Un sacco bello” di Carlo Verdone. E tanti altri film, fra cui alc con Nanni Moretti, oltre ad interpretazioni per fiction. E il teatro., attore milanese, è morto a. Aveva 82 anni. Aè morto anche. L’attore genovese 55enne, nei decenni scorsi divenuto famoso per interpretazioni in film tv, fu poi arrestato per reati connessi all’uso di droga. Il suo corpo è stato rinvenuto in casa: secondo gli investigatoriè stato ucciso da un’overdose di psicofarmaci e stupefacenti. L'articologli...

