Morte Paolo Calissano | Valeria Fabrizi | Allontanato dal nostro mondo | la coscienza di molti dovrebbe riflettere

Advertising

Adnkronos : Aveva 54 anni. La morte sarebbe avvenuta per un abuso di psicofarmaci. #PaoloCalissano - GiusPecoraro : RT @fanpage: #PaoloCalissano, una vita segnata dal successo e da momenti di grande sconforto #31dicembre - fanpage : #PaoloCalissano, una vita segnata dal successo e da momenti di grande sconforto #31dicembre - miamarylun : RT @Adnkronos: Aveva 54 anni. La morte sarebbe avvenuta per un abuso di psicofarmaci. #PaoloCalissano - zazoomblog : Gf Vip Davide Silvestri e la morte di Paolo Calissano: cosa chiedono i fan e perchè i due si conoscevano - #Davide… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Paolo

Così Barbara D'Urso ricorda su TwitterCalissano, l'attore trovato senza vita in casa nella ... Indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se lasia avvenuta o meno per un ...Calissano, chi era: le vicende giudiziarie Calissano cadde in rovina dopo che, nel 2005 , ... In quell'anno le forze dell'ordine lo arrestarono per spaccio di sostanze stupefacenti e per la...Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme ... Indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se la morte sia avvenuta o meno per un gesto volontario.É stato trovato senza vita nella sua casa di Roma nella tarda serata di ieri, 30 dicembre, l’attore 54enne Paolo Calissano. A lanciare l’allarme è stata la compagna. Nel suo appartamento sarebbero sta ...