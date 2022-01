Morte Paolo Calissano: per quali film / serie tv ricorderemo l’attore? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una notizia che ha gettato nello sconforto tutto il mondo del cinema e della televisione. L’annuncio dell’improvvisa Morte di Paolo Calissano ha cominciato a diffondersi nelle prime ore di questa mattina, lasciando sgomenti i telespettatori. l’attore, 54 anni, genovese, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione romana. Stando a quanto riportato da molti siti, Calissano sarebbe deceduto in seguito ad un’overdose di psicofarmaci (probabilmente già da un paio di giorni). Il Corriere della Sera e il Messaggero riferiscono che a lanciare l’allarme sarebbe stata la compagna dell’artista. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale ed è stata disposta l’autopsia. In attesa di ulteriori chiarimenti su questa Morte così tragica, vale la pena ripercorrere la carriera ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una notizia che ha gettato nello sconforto tutto il mondo del cinema e della televisione. L’annuncio dell’improvvisadiha cominciato a diffondersi nelle prime ore di questa mattina, lasciando sgomenti i telespettatori., 54 anni, genovese, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione romana. Stando a quanto riportato da molti siti,sarebbe deceduto in seguito ad un’overdose di psicofarmaci (probabilmente già da un paio di giorni). Il Corriere della Sera e il Messaggero riferiscono che a lanciare l’allarme sarebbe stata la compagna dell’artista. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale ed è stata disposta l’autopsia. In attesa di ulteriori chiarimenti su questacosì tragica, vale la pena ripercorrere la carriera ...

Advertising

nello_paolo : @MartinKeufaver Ma la trama è sempre quella? Leader no vax si ammala, finisce in terapia intensiva, si pente in pun… - mattino5 : Ci sono diversi dubbi sulla morte dell'attore Paolo Calissano, si indaga per omicidio colposo #Mattino5 - quotidianolazio : Morte Paolo Calissano: errore da psicofarmaci, si esclude il suicidio - - infoitcultura : Morte Paolo Calissano: domani le anticipazioni sull’autopsia - infoitcultura : Paolo Calissano e il giallo della 'porta aperta'. Chi c'era con lui prima della morte -