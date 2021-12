Morte Paolo Calissano: le ultime dichiarazioni dell'attore e le reazioni dei Vip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il corpo senza vita di Paolo Calissano è stato rivenuto dai sanitari del 118 nella sua abitazione romana. L'attore, famoso per aver recitato in diverse fiction italiane, aveva soltanto 54 anni. Vediamo le sue ultime dichiarazioni e le reazioni dei Vip alla sua scomparsa. Paolo Calissano è morto: lutto nel mondo dello spettacolo Paolo Calissano è stato trovato morto nella serata di giovedì 30 dicembre 2021. A lanciare l'allarme è stata l'ex compagna Fabiola Palese, cugina di Stefania Orlando. La donna non riusciva a mettersi in contatto con lui da giorni e ha chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. Stando a quanto scrive l'Agi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il corpo senza vita diè stato rivenuto dai sanitari del 118 nella sua abitazione romana. L', famoso per aver recitato in diverse fiction italiane, aveva soltanto 54 anni. Vediamo le suee ledei Vip alla sua scomparsa.è morto: lutto nel mondoo spettacoloè stato trovato morto nella serata di giovedì 30 dicembre 2021. A lanciare l'allarme è stata l'ex compagna Fabiola Palese, cugina di Stefania Orlando. La donna non riusciva a mettersi in contatto con lui da giorni e ha chiesto l'aiutoe forze'ordine. Stando a quanto scrive l'Agi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare ...

Advertising

Adnkronos : Aveva 54 anni. La morte sarebbe avvenuta per un abuso di psicofarmaci. #PaoloCalissano - repubblica : Morte attore Paolo Calissano, la procura apre indagine per omicidio colposo e dispone l'autopsia: ipotesi di decess… - infoitinterno : GF Vip, la richiesta di informare Davide Silvestri della morte di Paolo Calissano - lunato57 : Solo una fascista del cazzo poteva fare sciacallaggio su una tragedia come la morte di Paolo Calissano. Patridiota… - telodogratis : Stefania Orlando ricorda Paolo Calissano: “Era uno di famiglia, la notizia della sua morte è uno shock” -