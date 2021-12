Morte di Paolo Calissano, si indaga per omicidio colposo: ultimi aggiornamenti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Risale a qualche ora fa l’annuncio della Morte di Paolo Calissano. Non tardano ad arrivare in rete i primi aggiornamenti sul caso: i pm indagano per omicidio colposo. L’attore romano è tragicamente scomparso all’età di 54 anni. Il suo corpo è stato trovano nella casa della Balduina di Roma, in evidente stato di decomposizione. Stando alle prime informazioni, Calissano sarebbe morto un paio di giorni prima del ritrovamento. A dare l’allarme la sua fidanzata, lamentando di non riuscire a mettersi in contatto con lui. Preoccupata, ha allertato il 112 e il 118, accorsi immediatamente a casa dell’attore per scoprire il suo corpo senza vita disteso sul letto. Accanto al cadavere sono state trovate confezioni di psicofarmaci, che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Risale a qualche ora fa l’annuncio delladi. Non tardano ad arrivare in rete i primisul caso: i pmno per. L’attore romano è tragicamente scomparso all’età di 54 anni. Il suo corpo è stato trovano nella casa della Balduina di Roma, in evidente stato di decomposizione. Stando alle prime informazioni,sarebbe morto un paio di giorni prima del ritrovamento. A dare l’allarme la sua fidanzata, lamentando di non riuscire a mettersi in contatto con lui. Preoccupata, ha allertato il 112 e il 118, accorsi immediatamente a casa dell’attore per scoprire il suo corpo senza vita disteso sul letto. Accanto al cadavere sono state trovate confezioni di psicofarmaci, che ...

Advertising

Adnkronos : Aveva 54 anni. La morte sarebbe avvenuta per un abuso di psicofarmaci. #PaoloCalissano - repubblica : Morte attore Paolo Calissano, la procura apre indagine per omicidio colposo e dispone l'autopsia: ipotesi di decess… - paolo77jpm : RT @repubblica: Morte attore Paolo Calissano, la procura apre indagine per omicidio colposo e dispone l'autopsia: ipotesi di decesso per ov… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Paolo Calissano trovato morto in casa. 'Mix di farmaci' il dramma dell'attore #tv #31dicembre #calissano #roma #iltempoquotid… - AlfioSerafico : RT @Adnkronos: Aveva 54 anni. La morte sarebbe avvenuta per un abuso di psicofarmaci. #PaoloCalissano -