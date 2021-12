Morte al 2021 | il diritto di voto ai bisonti e gli americani che non sanno fare satira

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono tornati Charlie e Hugh, e questa è di grandissima lunga la miglior notizia d’un anno abbastanza crudele. Charlie è Charlie Brooker, quello che assieme alla socia Annabel Jones l’anno scorso si è inventato per Netflixal 2020. Faccio incidentalmente presente che i due è da un po’ che non producono nuove puntate di Black Mirror, probabilmente sentendosi superati dalla realtà (come dar loro torto: scrivere una distopia oggi fa lo stesso effetto della mentina dopo cena dei Monty Python). Adesso è arrivatoal, con alcuni personaggi che già c’erano l’anno scorso, tra cui Hugh Grant, storico stupido, vanitoso, irritato da questa mania di precisare i pronomi ma poi smanioso di precisare le sue onorificenze: un personaggio favoloso, fa così schifo che sembra un vero ospite di talk show. Un altro personaggio che torna è ...

Advertising

AurelianoStingi : Nonostante le moltissime mutazioni i vaccini approvati fanno un ottimo lavoro proteggendo da malattia grave e morte… - AurelianoStingi : cosa fare ora? Indubbiamente convincere/obbligare i restanti 5.6 milioni di italiani a vaccinarsi. Il numero non è… - marcotravaglio : Da qualche anno è invalsa la curiosa abitudine di arguire dalla morte dei condannati o degli indagati la certezza c… - StigmabaseF : ITD — Arci Gay: «Chiusi i reparti Aids, così si condannano a morte gli ammalati: «In particolare i pazienti, affett… - LuigiaFio : RT @jacopo_iacoboni: I vaccini proteggono da forme gravi di Covid variante omicron e dalla morte, la tripla dose protegge anche dall’infezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte 2021

IL GIORNO

Per lain casa sua della brasiliana Ana Lucia Bandeira Bezerra per un'overdose di cocaina, l'attore viene condannato a 4 anni, che sconta nella Comunità per tossicodipendenti "Fermata d'Autobus"...La prima è storica: 2025 Giubileo, 2030 Expo, 2033 Bimillenario delladi Cristo. E ci sarà un flusso di risorse che mai questo territorio ha conosciuto. Solo dalla programmazione europea,-...Il corpo senza vita dell'attore Paolo Calissano è stato trovato nella sua abitazione romana. Nato a Genova 54 anni fa e divenuto un volto celebre delle fiction negli anni Novanta-Duemila, secondo una ...Messa nel duomo di Bressanone in memoria del suo predecessore: riflessione sui temi dell'assistenza ai malati e del fine vita. La pandemia ci ha resi più consapevoli . Golser si spegneva a 73 anni cin ...