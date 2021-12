(Di venerdì 31 dicembre 2021) E': l'aveva 99e avrebbe compiuto i 100 il 17 gennaio. Laera diventata famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Morta all'età di 99 anni l'attrice americana Betty White #BettyWhite - ArmandaGelsomin : RT @MediasetTgcom24: Morta all'età di 99 anni l'attrice americana Betty White #BettyWhite - christinepascol : RT @MediasetTgcom24: Morta all'età di 99 anni l'attrice americana Betty White #BettyWhite - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Morta all'età di 99 anni l'attrice americana Betty White #BettyWhite - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Morta all'età di 99 anni l'attrice americana Betty White #BettyWhite -

Ultime Notizie dalla rete : Morta all

il Resto del Carlino

E'Betty White: l'attrice americana aveva 99 anni e avrebbe compiuto i 100 il 17 gennaio. La White era diventata famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens ...Betty White. L'attrice americana aveva 99 anni e avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 17 ... La sua ricetta, a cui ha tenuto fede fino'ultimo, era restare sempre positiva: "L'ho ereditato da ...La notizia della morte di Betty White ha suscitato grande tristezza, ecco le reazioni di Ryan Reynolds, Henry Winkler e altre star di Hollywood. Betty White è morta all'età di 99 anni e le star di Hol ...E' morta Betty White: l'attrice americana aveva 99 anni e avrebbe compiuto i 100 il 17 gennaio. La White era diventata famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens ...