Morta a 86 anni Assunta Maresca, prima donna boss della camorra mafiosa (Di venerdì 31 dicembre 2021) È Morta all’età di 86 anni un’ex reginetta di bellezza che è diventata famosa quando ha ucciso l’assassino del marito a Napoli all’età di 18 anni. Assunta Maresca è diventata il primo capo donna del potente clan mafioso italiano della camorra. Chi era Assunta Maresca Assunta Maresca, meglio conosciuta come Pupetta, o “Bambolina”, era figlia Leggi su periodicodaily (Di venerdì 31 dicembre 2021) Èall’età di 86un’ex reginetta di bellezza che è diventata famosa quando ha ucciso l’assassino del marito a Napoli all’età di 18è diventata il primo capodel potente clan mafioso italiano. Chi era, meglio conosciuta come Pupetta, o “Bambolina”, era figlia

Advertising

angelomangiante : Yannick Ngantcha è campione d'Italia e tra i più forti in Europa. Due anni fa l'incidente in auto in cui è morta la… - fanpage : Nonostante la corsa in ospedale, Carlotta è morta poco dopo, davanti agli occhi della madre. - LookingToMars : @AlexC_BZ @di_reddito Ieri c'è stato un incidente ed é morta una bambina di 3 anni che era correttamente allacciata… - periodicodaily : Morta a 86 anni Assunta Maresca, prima donna boss della camorra mafiosa #AssuntaMaresca - vitti70 : @_MmLoppostodite Io, senza figli, a 50 anni mi sono regalata un cagnolino, lo amo da impazzire, ma credo che se ave… -