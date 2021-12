Moratti a Gazzetta.gr: «Volevo Cantona, Ronaldo il più grande talento che ho visto. Non mi manca fare il presidente» (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta.gr. Qui alcune delle sue dichiarazioni, così come tradotte e riportate da Tuttomercatoweb. Sull’amore per l’Inter. La passione per l’Inter mi è stata trasmessa da mio padre e mia madre. Ero e sono un tifoso, per me l’Inter è un po’ come una famiglia. È stato un legame coeso, uno spazio di gioia e di dovere, sempre connesso alla nostra vita. Vado spesso allo stadio, la passione è rimasta la stessa, le emozioni sono cambiate. Quando sei presidente non è la stessa cosa, non è così facile. Prendi il peso, sollevi il carico, sei obbligato ad assorbire i colpi, soprattutto quando le cose non vanno bene. Essere tifoso è più facile. Sulle scelte fatte. Anche se gli errori fanno parte della vita, a volte ti portano al successo, diventano la tua passione e non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ex patron dell’Inter Massimoha rilasciato una lunga intervista a.gr. Qui alcune delle sue dichiarazioni, così come tradotte e riportate da Tuttomercatoweb. Sull’amore per l’Inter. La passione per l’Inter mi è stata trasmessa da mio padre e mia madre. Ero e sono un tifoso, per me l’Inter è un po’ come una famiglia. È stato un legame coeso, uno spazio di gioia e di dovere, sempre connesso alla nostra vita. Vado spesso allo stadio, la passione è rimasta la stessa, le emozioni sono cambiate. Quando seinon è la stessa cosa, non è così facile. Prendi il peso, sollevi il carico, sei obbligato ad assorbire i colpi, soprattutto quando le cose non vanno bene. Essere tifoso è più facile. Sulle scelte fatte. Anche se gli errori fanno parte della vita, a volte ti portano al successo, diventano la tua passione e non ...

Advertising

napolista : Moratti a - fede_capobianco : @ilwate_r @Gianni67055117 Ok facciamo una cosa. Siamo per una volta onesti intellettualmente. Esonerati/vati/moratt… - Seawolf_IT : @lucabianchin7 @Gazzetta_it 5anni senza condizioni non li firmerebbe manco il Moratti dei bei tempi. Tre anni al m… - Pedros1979 : @Wes10Sneijder1 @druso29 @marini_il @wt_spider @19emilio82 @Gazzetta_it 2/3di farmaci. Moratti, all'epoca, definend… -