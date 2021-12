Montanaro Ancl | “prorogare al 31 3 cigd e assegno ordinario Covid”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) “E’ assolutamente necessario che siano prorogati la cassa integrazione guadagni in deroga e l’fino al 31 marzo prossimo”. Lo chiede in una lettera il presidente dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, Darioinvocando un immediato intervento normativo. “Il governo ha prorogato lo stato d’emergenza, ma la legge di bilancio appena approvata – spiega – non prevede deroghe, quindi da domani non sarà più possibile accedere allae all’Aso. Si tratta di una questione molto delicata, perché centinaia di migliaia di lavoratori rischiano di perdere la loro fonte di reddito e decine di migliaia di piccole e medie imprese, negozi, bar, ristoranti, potrebbero dover rinunciare al personale solo perché non riescono a fronteggiare questa crisi, con il serio ...