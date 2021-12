Monica Giandotti dramma tremendo | lo ha tenuto segreto per due anni

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La conduttricesi è lasciata andare. In chiusura diha voluto dire la sua su un. Ecco le sue parole.(Screen Rai)Specialmente in questo periodo, le trasmissioni televisive e radiofoniche ci hannocompagnia. Il Covid ha toccato vari aspetti della nostra quotidianità e questo è dimostrato anche dai conduttori che cercano, attraverso le loro trasmissioni, di portare il pubblico a staccare da una realtà tremenda. Ci sono tanti programmi, già dal mattino possiamo segnalare Unomattina sulla Rai o Mattino 5 sulle reti Mediaset. Fino ad arrivare alla tarda serata. Programmi in diretta che consentono al pubblico da casa di sentirsi, in qualche modo, meno solo. Naturalmente, i ...

Advertising

paolo_magri : Quali previsioni per il mondo del 2022? Tra crisi già viste e nuovi spiragli di pace. Oggi a @Unomattina con Marco… - argento_tw : @Enzo97736396 @MikyS03 Sia Marco Frittella che Monica Giandotti sono giornalisti Rai, quindi sono coinvolti nello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Giandotti

Lanostratv

ricorda: 'Covid? Due anni di durissima sofferenza' Il vecchio anno sta per volare via e i vip hanno voluto dedicare un pensiero a questo 2021 giunto alle battute finali. Intervenuta ...... dove la giornalista, nei giorni precedenti, aveva riunito una trentina di amici cari per la sua tradizionale cena natalizia (presenti anche Serena Autieri,e Rosanna Lambertucci ). .La conduttrice Monica Giandotti si è lasciata andare. In chiusura di anni ha voluto dire la sua su un dramma tremendo. Ecco le sue parole. Specialmente in questo periodo, le trasmissioni televisive e ...Monica Giandotti ricorda: "Covid? Due anni di durissima sofferenza" Il vecchio anno sta per volare via e i vip hanno voluto dedicare un pensiero a questo ...