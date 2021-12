Monica Bertini | la canotta scoppia e fuoriesce il davanzale | visuale indimenticabile | brillano gli occhi dei followers – FOTO

(Di venerdì 31 dicembre 2021), tra le sue stories di Instagram, ha condiviso uno scatto memorabile: la suail décolleté.è indubbiamente una delle giornaliste più brave e preparate che abbiamo in Italia. Dopo una lunga gavetta e una trafila tra Sky e Sportitalia, la nativa di Parma sta ottenendo maggiore visibilità L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Blindevink1001 : RT @PBItaliana: Monica BERTINI - 33maMike : RT @PBItaliana: Monica BERTINI - Parigino2 : RT @PBItaliana: Monica BERTINI - fabbianorozzang : RT @PBItaliana: Monica BERTINI - PBItaliana : RT @PBItaliana: Monica BERTINI -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bertini

Zazoom Blog

non è solo portatrice di una bellezza incredibile ma anche una grande professionista che nella sua carriera ha guidato alcune delle trasmissioni sportive più importanti nel nostro ...accontenta il web con una foto dove appare come mamma l'ha fatta. E' subito un trionfo di emozioni e pulsioni sensuali.è sicuramente tra le giornaliste sportive più ...E' Chiara Piotto la Telegiornalista del 2021. Sconfitta in finale Giorgia Rossi. Scopri i piazzamenti finali del sondaggio online delle Telegiornaliste.Jesy si gode Dubai. Ecco il video pubblicato su Instagram dalla moglie di Ospina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Napoli Magazine (@napolimagazine) ...