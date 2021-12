Mondiale per club 2022: Auckland si ritira, al suo posto Pirae (Di venerdì 31 dicembre 2021) Colpo di scena per quanto riguarda il Mondiale per club 2022. La Fifa ha infatti annunciato che Auckland City si è ritirata dalla competizione a causa della riapertura ritardata dei confini della Nuova Zelanda. Inoltre, le autorità sanitarie dello stato oceanico hanno predisposto la reintroduzione della quarantena obbligatoria al rientro nella Nazione. A prendere parte agli incontri che si terranno negli Emirati Arabi Uniti, quindi, sarà ora la formazione thailandese AS Pirae. La competizione si terrà dal 3 al 12 febbraio 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Colpo di scena per quanto riguarda ilper. La Fifa ha infatti annunciato cheCity si èta dalla competizione a causa della riapertura ritardata dei confini della Nuova Zelanda. Inoltre, le autorità sanitarie dello stato oceanico hanno predisla reintroduzione della quarantena obbligatoria al rientro nella Nazione. A prendere parte agli incontri che si terranno negli Emirati Arabi Uniti, quindi, sarà ora la formazione thailandese AS. La competizione si terrà dal 3 al 12 febbraio. SportFace.

Advertising

Primaonline : Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top anche a livello mondiale, ancora un trionfo per i Måneskin, Valentino Ro… - tancredipalmeri : I membri del consiglio Fifa hanno ricevuto un gettone di 300mila dollari esentasse per partecipare a tre riunioni z… - fanpage : L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta indagando sull’epidemia di una malattia al momento ancora sconosciuta ch… - sportface2016 : Mondiale per Club 2022: #Auckland si ritira, al suo posto #Pirae - sportli26181512 : Mondiale per club, Auckland si ritira. Al suo posto Pirae: Il club non prenderà parte alla competizione a causa del… -