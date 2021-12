Moacir Barbosa – La pena perpetua

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 31 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Raffaele Ciccarelli) Per il portiere non esistono perdono, né compassione, né pietà Una squadra di calcio è formata da tante unità, ognuna delle quali rappresenta un universo, un vissuto, che diventa un tutt’uno sul prato verde. Tutti, tranne uno: il portiere rappresenta un mondo altro, un universo a parte che vive di vita propria all’interno della squadra e della partita di calcio. Andando anche contro natura del gioco, la cui essenza è quella di fare gol, mentre il compito del portiere è quello di evitarli. Un non senso affascinante. Forse anche per questo in Brasile, terra del Futebol Bailado, in cui conta la gioia, il divertimento, che portano i gol, quello del portiere è stato un ruolo sempre laterale, a parte, spesso bistrattato. Fu qui, nel 1921, che nacqueNascimento, un nero, o “negro” se vogliamo ...