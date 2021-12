Ministero della Salute: “La terza dose del vaccino protegge da Omicron” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il booster funziona contro la malattia grave. Corsa contro il tempo per completare la vaccinazione. In tre settimane la variante sudafricana è passata in Francia dal 13% al 63% dei casi diventando dominante Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il booster funziona contro la malattia grave. Corsa contro il tempo per completare la vaccinazione. In tre settimane la variante sudafricana è passata in Francia dal 13% al 63% dei casi diventando dominante

