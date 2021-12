Milva | Raffaella | Carla | Battiato e la Wertmuller | la lunga lista di artisti che ci hanno lasciato nel 2021

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Si chiude unche rimarrà tristemente celebre per l’addio che il mondo ha dovuto dare a molti, vip e personaggi famosi.perso la vita in tanti, per le ragioni più svariate. In qualche caso anche per colpa del Coronavirus.indimenticabili Arte, cultura, ma anche politica e costume. Sono i volti noti che questo anno ci ha portato via. A gennaio è morto Larry King, piegato dal Covid, mito degli anchorman televisivi statunitensi da quarant’anni. A marzo il Covid si è portato via il volto e la voce del re del liscio: Raoul Casadei. Nello stesso mese è morto uno dei più grandi dj italiani: Claudio Coccoluto. Ad aprile ecco il primo lutto eccellente nel mondo deglimilanesi, ovvero, la pantera di Goro, ...