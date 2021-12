Milleproroghe: da Mef a Polizia, più tempo per assunzioni PA (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge Milleproroghe. Il provvedimento - che a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale - sarà assegnato all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Più tempo per le assunzioni nella Pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici nei ... Leggi su finanza.repubblica (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge. Il provvedimento - che a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale - sarà assegnato all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Piùper lenella Pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici nei ...

