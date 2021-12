Milano: controlli in stazione Centrale, arrestato ricercato per furto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato, ieri un cittadino libico di 25 anni perché ricercato per il reato di furto aggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, dopo aver notato l'uomo per il suo atteggiamento sospetto salire a bordo di un treno diretto a Genova, hanno deciso di seguirlo. Percorso tutto il treno, il 25enne, una volta sceso alla stazione di Milano Rogoredo, è stato fermato per un controllo. Dalla banca dati è emerso che era ricercato con un provvedimento emesso dalla procura di Milano, dovendo espiare una pena di 7 mesi e 21 giorni di reclusione. Per il giovane si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021), 31 dic. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia ferroviaria dihanno, ieri un cittadino libico di 25 anni perchéper il reato diaggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nelladi, dopo aver notato l'uomo per il suo atteggiamento sospetto salire a bordo di un treno diretto a Genova, hanno deciso di seguirlo. Percorso tutto il treno, il 25enne, una volta sceso alladiRogoredo, è stato fermato per un controllo. Dalla banca dati è emerso che eracon un provvedimento emesso dalla procura di, dovendo espiare una pena di 7 mesi e 21 giorni di reclusione. Per il giovane si ...

