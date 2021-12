Milano - Colonnine obbligatorie nelle stazioni | i benzinai battono il Comune al Tar

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Volendo utilizzare termini calcistici, si potrebbe sintetizzare la questione con un laconico1-di0. In realtà, l'argomento è molto più serio di una sola e semplice partita di pallone perché riguarda il famoso e controverso Piano Aria e Clima del capoluogo meneghino. In sostanza, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, accogliendo un ricorso presentato da Assopetroli-Assoenergia e Grandi Reti, ha bocciato l'obbligo previsto dal nuovo Regolamento sulla qualità dell'aria (uno degli strumenti normativi inseriti nel Piano) di installazione didi ricarica elettrica su tutti gli impianti di distribuzione carburanti del territorio comunale. Oneri eccessivi. Le due associazioni di rappresentanza del mondo petrolifero e in particolare della filiera della distribuzione hanno ...

Quattroruote

Il Piano Aria e Clima prevedeva l'installazione di connettori in tutti gli impianti, ma per il tribunale è "irragionevole far gravare sugli esercenti il costo, economico e sociale, della transizione a ...