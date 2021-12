Milan, previsto a marzo un incontro con Ibrahimovic per il rinnovo | News (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan e Ibrahimovic si incontreranno a marzo per discutere di un eventuale rinnovo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilsi incontreranno aper discutere di un eventuale

Ultime Notizie dalla rete : Milan previsto Milan, appuntamento fissato con Ibrahimovic Commenta per primo Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere. Nel mese di marzo è previsto un confronto tra l'attaccante svedese e la dirigenza rossonera per fare il punto della situazione in ottica rinnovo del contratto.

