MILAN NEWS – Tonali vicino al rinnovo: le ultime (Di venerdì 31 dicembre 2021) La scorsa estate ha fatto di tutto per restare e ora Sandro Tonali è pronto a rinnovare il proprio contratto con il MILAN, nonostante la scadenza sia molto lontana. Il classe 2000 potrebbe prolungare di un anno. Nella video NEWS le ultime. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021) La scorsa estate ha fatto di tutto per restare e ora Sandroè pronto a rinnovare il proprio contratto con il, nonostante la scadenza sia molto lontana. Il classe 2000 potrebbe prolungare di un anno. Nella videole

Ultime Notizie dalla rete : MILAN NEWS CNH Industrial - Iveco Group, sottoscritto l'atto di scissione Iveco Group diverrà una società quotata indipendente da CNH Industrial, con le azioni che inizieranno ad essere negoziate con il simbolo "IVG" su Euronext Milan a partire dal 3 gennaio 2022 . In ...

Roma, un giocatore positivo: vuole restare anonimo. Domani nuovi tamponi La Roma si è allenata alle 12 per cominciare la preparazione al match contro Milan e Juventus, ma già nelle prossime ore è in programma un nuovo giro di tamponi per verificare la condizione di tutti ...

Milan, il pentimento di Lukaku con l’Inter mentre Donnarumma tace Pianeta Milan Amelia: "Il Milan è competitivo, deve riuscire a resta in scia all'Inter" Marco Amelia, ex portiere rossonero, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Pioli: "Il Milan è competitivo e lo ha ampiamente dimostrato: ...

Roma, positivo al Covid un giocatore che preferisce restare anonimo ROMA - La Roma di Mourinho, dopo le vacanze natalizie, è tornata ad allenarsi in vista dell'impegno del 6 gennaio contro il Milan. I tamponi molecolari effettuati al rientro hanno evidenziato un solo ...

