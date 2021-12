Milan, Maldini: «San Siro? Se vogliamo le milanesi ad alti livelli serve un nuovo stadio» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Maldini, intervenuto sulle pagine della rivista Sette, ha parlato del mondo Milan: ecco le sue dichiarazioni Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sette. ADDIO SAN Siro – «Addio a San Siro? Credo e spero che possa essere così. Fa impressione, me ne rendo conto. Anche a me. Ci ha giocato mio padre, ci ho giocato io, ci gioca mio figlio. È stata la mia casa. Se la mettiamo sui ricordi, chi più di me potrebbe sentirsi ferito per un cambio così epocale? San Siro è un pezzo della storia di Milano. Ma se è diventato un luogo così iconico, lo deve alle imprese dei club e dei calciatori che ci hanno giocato. A questo dobbiamo pensare. Se noi vogliamo che Milan e Inter tornino ai piani ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo, intervenuto sulle pagine della rivista Sette, ha parlato del mondo: ecco le sue dichiarazioni Paolo, dirigente del, ha parlato ai microfoni di Sette. ADDIO SAN– «Addio a San? Credo e spero che possa essere così. Fa impressione, me ne rendo conto. Anche a me. Ci ha giocato mio padre, ci ho giocato io, ci gioca mio figlio. È stata la mia casa. Se la mettiamo sui ricordi, chi più di me potrebbe sentirsi ferito per un cambio così epocale? Sanè un pezzo della storia dio. Ma se è diventato un luogo così iconico, lo deve alle imprese dei club e dei calciatori che ci hanno giocato. A questo dobbiamo pensare. Se noichee Inter tornino ai piani ...

