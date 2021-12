Milan, Maldini “congeda” San Siro: “E’ casa mia, ma serve stadio nuovo per essere competitivi” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Maldini è pronto a dire addio a San Siro. Il direttore tecnico del Milan ed ex capitano dei rossoneri ha infatti affermato quanto sia importante avere un nuovo stadio. “Fa impressione anche a me dirlo, ma dobbiamo dire addio a San Siro – ha spiegato in un’intervista a Sette – Ci ha giocato mio padre, ci ho giocato io e ora ci gioca mio figlio. Per me è casa, ma se è diventato quel che è diventato è per le imprese dei giocatori e se noi e l’Inter vogliamo tornare competitivi in Europa allora serve un nuovo stadio. Non si tratta di un’idea mia personale, ma di un dato di fatto certo e senza alternative.” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paoloè pronto a dire addio a San. Il direttore tecnico deled ex capitano dei rossoneri ha infatti affermato quanto sia importante avere un. “Fa impressione anche a me dirlo, ma dobbiamo dire addio a San– ha spiegato in un’intervista a Sette – Ci ha giocato mio padre, ci ho giocato io e ora ci gioca mio figlio. Per me è, ma se è diventato quel che è diventato è per le imprese dei giocatori e se noi e l’Inter vogliamo tornarein Europa alloraun. Non si tratta di un’idea mia personale, ma di un dato di fatto certo e senza alternative.” SportFace.

