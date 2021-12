Mike Tyson, la fidanzata cucina e mangia uno dei suoi amati piccioni: sprezzo del pericolo o volontà di farsi lasciare? (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è un pezzo sul Mirror datato 30 dicembre 2021 che racconta di una donna con un discreto sprezzo del pericolo. Si tratta della fidanzata di Mike Tyson. Anzi, della ex. Perché la ragazza (della quale lui non fa il nome) ha deciso di cucinare uno degli amati piccioni di ‘Iron Man’ e di offrirlo per cena pure a lui. Ora, della passione che l’ex pugile ha per questi volatili quasi tutto il mondo è al corrente. Poteva non esserlo lei, la sua amata? No. E infatti lui ha dichiarato: “Lei diceva che quei dannati uccelli bisognerebbe mangiarli anziché farli volare. E un giorno l’ha fatto davvero, ne ha cucinato uno per cena. Il bello è che voleva lo mangiassi pure io. Proprio non ho potuto. Non poteva più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è un pezzo sul Mirror datato 30 dicembre 2021 che racconta di una donna con un discretodel. Si tratta delladi. Anzi, della ex. Perché la ragazza (della quale lui non fa il nome) ha deciso dire uno deglidi ‘Iron Man’ e di offrirlo per cena pure a lui. Ora, della passione che l’ex pugile ha per questi volatili quasi tutto il mondo è al corrente. Poteva non esserlo lei, la sua amata? No. E infatti lui ha dichiarato: “Lei diceva che quei dannati uccelli bisognerebberli anziché farli volare. E un giorno l’ha fatto davvero, ne hato uno per cena. Il bello è che voleva lossi pure io. Proprio non ho potuto. Non poteva più ...

